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12:02, 17 мая 2023Силовые структуры

В полицейском хранилище Москвы нашлись забытые вещи блогера Некоглая

В полицейском хранилище Москвы лежат вещи блогера Некоглая, забытые им после задержания

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Якобы пропавшие при задержании вещи блогера Некоглая (Николая Лебедева) нашлись в полицейском хранилище Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два гаджета марки IPhone 13 и 14 Pro Max, кофта Dior, шапка и 25 тысяч рублей лежат под описью в отделе внутренних дел. Блогер забыл их забрать перед депортацией из России в Молдавию, но полицейские готовы вернуть вещи его адвокату.

Некоглай ранее обещал написать заявление в Следственный комитет России (СКР) с просьбой привлечь к ответственности полицейских, которые его задерживали в ноябре 2022 года после того, как он опубликовал в сети пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты.

Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера, являющегося гражданином Молдавии. 24 ноября 2022 года стало известно, что Некоглай был выдворен из России.

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Любовь Ширижик
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