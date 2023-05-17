В полицейском хранилище Москвы нашлись забытые вещи блогера Некоглая

В полицейском хранилище Москвы лежат вещи блогера Некоглая, забытые им после задержания

Якобы пропавшие при задержании вещи блогера Некоглая (Николая Лебедева) нашлись в полицейском хранилище Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два гаджета марки IPhone 13 и 14 Pro Max, кофта Dior, шапка и 25 тысяч рублей лежат под описью в отделе внутренних дел. Блогер забыл их забрать перед депортацией из России в Молдавию, но полицейские готовы вернуть вещи его адвокату.

Некоглай ранее обещал написать заявление в Следственный комитет России (СКР) с просьбой привлечь к ответственности полицейских, которые его задерживали в ноябре 2022 года после того, как он опубликовал в сети пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты.

Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера, являющегося гражданином Молдавии. 24 ноября 2022 года стало известно, что Некоглай был выдворен из России.