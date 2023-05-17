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19:20, 17 мая 2023Бывший СССР

Саммит Совета Европы одобрил украинскую «формулу мира»

Саммит Совета Европы одобрил «формулу мира» президента Украины Зеленского

Фото: Yves Herman / Reuters

Саммит Совета Европы принял финальную резолюцию, в которой говорится о поддержке «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Без ответственности не может быть продолжительного мира, и мы поддерживаем принципы справедливого и продолжительного мира, изложенные в "формуле мира" президента Зеленского», — сказано в документе.

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Кристина Есикова
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