Саммит Совета Европы одобрил украинскую «формулу мира»

Саммит Совета Европы одобрил «формулу мира» президента Украины Зеленского

Саммит Совета Европы принял финальную резолюцию, в которой говорится о поддержке «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Без ответственности не может быть продолжительного мира, и мы поддерживаем принципы справедливого и продолжительного мира, изложенные в "формуле мира" президента Зеленского», — сказано в документе.

