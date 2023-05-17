Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:37, 17 мая 2023Бывший СССР

Украинский посол потребовал извинений от Франции за шутку о Зеленском

Посол Украины в Париже Омельченко потребовал извинений за шутку о цирке Зеленского

Фото: Adrien Fillon / NurPhoto / Getty Images

Посол Украины в Париже Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала за шутку об украинском президенте Владимире Зеленском, чей визит в страну ведущие назвали «турне цирка». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. (…) Требую извинений перед моим президентом и народом Украины», — заявил дипломат.

Как уточняется, ведущая телеканала RTL в эфире сказала, что президент Украины посетил Елисейский дворец «со своим шапито». Затем был показан анонс «турне цирка Зеленского по Европе». Омельченко считает, что это проявление отсутствия эмпатии и ответственности.

15 мая президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега призвали усилить санкционное давление на Россию. Они также выступили за более жесткий контроль за исполнением введенных ограничений в отношении Москвы. Зеленский прибыл в Париж вечером 14 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об обвинениях ученого РАН в госизмене
Создатели видеоигр озаботились фобиями геймеров
Раскрыты объемы затрат на выпускные в России
В ООН назвали сроки возобновления роста российской экономики
Украинского военного осудили на 20 лет за обстрелы жилых домов в ЛНР
Радиоактивные игральные карты обнаружили у пассажирки в московском аэропорту
Лавров прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США
Песков высказался о допустимости сочетания желтого и синего цветов
В Польше возмутились «упущением» ЕС в санкционной политике против России
Стало известно о разрушении завода «Зоря-Машпроект» под Николаевом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.