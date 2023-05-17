Украинский посол потребовал извинений от Франции за шутку о Зеленском

Посол Украины в Париже Омельченко потребовал извинений за шутку о цирке Зеленского

Посол Украины в Париже Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала за шутку об украинском президенте Владимире Зеленском, чей визит в страну ведущие назвали «турне цирка». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. (…) Требую извинений перед моим президентом и народом Украины», — заявил дипломат.

Как уточняется, ведущая телеканала RTL в эфире сказала, что президент Украины посетил Елисейский дворец «со своим шапито». Затем был показан анонс «турне цирка Зеленского по Европе». Омельченко считает, что это проявление отсутствия эмпатии и ответственности.

15 мая президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега призвали усилить санкционное давление на Россию. Они также выступили за более жесткий контроль за исполнением введенных ограничений в отношении Москвы. Зеленский прибыл в Париж вечером 14 мая.