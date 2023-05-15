Опубликованы кадры встречи Зеленского и Макрона в Париже

Президент Украины Зеленский опубликовал кадры встречи Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал кадры встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев», — написал украинский лидер.

Владимир Зеленский прибыл в Париж вечером 14 мая. По словам Зеленского, политики обсудят «важнейшие пункты двусторонних отношений». 14 мая президент Украины прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер ФРГ Олаф Шольц.