Генсек ООН решил встретиться с премьером Японии на саммите G7

Генсек ООН решил обсудить преодоление кризисов с премьером Японии на саммите G7 в Хиросиме

Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш посетит саммит G7, который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. Он проведет ряд встреч с участниками мероприятия, а также с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Во время своего визита в Хиросиму генеральный секретарь примет участие в заседании двух сессий на саммите. Первая затронет темы совместной работы по преодолению множественных кризисов. На ней Гутерриш, как ожидается, призовет страны G7 обеспечить финансовую справедливость для развивающихся стран.

Также он примет участие в сессии, посвященной экологической тематике. По данным пресс-службы, он призовет страны G7 создавать условия для резкого сокращения выбросов углекислого газа.

Ранее стало известно, что Антониу Гутерриш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо, адресованное президенту Владимиру Путину. В документе он представил предложения по улучшению, продлению и расширению зерновой сделки.