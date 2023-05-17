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21:28, 17 мая 2023Забота о себе

Диетолог объяснила влияние чеснока и свеклы на силу женского оргазма

Диетолог Полина Кокс: употребление чеснока способствует более сильному возбуждению

Фото: bezikus / Shutterstock / Fotodom

Употребление чеснока в пищу обеспечивает приток крови к области таза и половым органам, что способствует более сильному сексуальному возбуждению и яркому оргазму, считает диетолог, автор книги «Голодная женщина» Полина Кокс. Ее мнение приводит издание HuffPost.

Специалистка объяснила, что употребление чеснока способствует выработке оксида азота, который обеспечивает здоровье тканей половых органов и играет ключевую роль при сексуальном возбуждении. «Когда женщины испытывают оргазм, происходит увеличение вагинального давления, контролируемого притоком крови к клитору. Этот кровоток является результатом оксида азота, без оксида азота нет увеличения кровотока», — объяснила Кокс.

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Положительное влияние на силу оргазма, по словам нутрициолога, также оказывают некоторые другие продукты: в частности, свекла, капуста, гранат и темный шоколад. Кроме того, Кокс назвала полезными для женского здоровья ягоды облепихи, поскольку они богаты жирными кислотами Омега-7 и помогают уменьшить сухость. Кислоты Омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, по словам специалистки, необходимы для предотвращения хронических воспалений половых органов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление в пищу чеснока полезно для работы мозга. По ее утверждению, для мозга полезна клетчатка, содержащаяся в чесноке.

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Екатерина Улитина
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