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12:43, 17 мая 2023Россия

Кремль переадресовал вопрос об отмене указа о передаче Крыма УССР авторам идеи

Песков заявил, что не знаком с идеей отменить указ 1954 года о передаче Крыма УССР

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР авторам идеи. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, он не знаком с таким предложением и не знает, кто его высказал. «Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше за разъяснениями обращаться к авторам», — заявил Песков.

Ранее глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что президиум инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР. Акт 1954 года политик назвал незаконным.

16 мая это предложение также поддержал сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По его словам, «Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право». Политик подчеркнул, что спекуляции вокруг статуса полуострова на международном уровне должны пресечены.

Крымская область была частью РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Автором инициативы стал советский лидер Никита Хрущев. После распада Советского Союза полуостров остался в составе Украины. В марте 2014 года по результатам референдума, прошедшего после государственного переворота на Украине, Крым вошел в состав России.

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Зураб Дарахвелидзе
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