Женщина купила за бесценок тарелки Пикассо и перепродала за крупную сумму

Newsweek: жительница США за бесценок купила на барахолке созданные Пикассо тарелки

Жительница Нью-Йорка, США, обнаружила на барахолке тарелки, созданные знаменитым художником Пабло Пикассо, купила их за бесценок и перепродала за крупную сумму. Об этом сообщает Newsweek.

После работы 36-летняя охотница за подержанными вещами Нэнси Кавальере, как обычно, зашла в магазин секонд-хенд. В отделе фарфора она заметила четыре керамические тарелки, которые продавались по цене 1,99 доллара за штуку (159 рублей). Они были черного цвета и расписаны черно-белыми лицами с оранжевыми и зелеными акцентами. На обратной стороне тарелок женщина обнаружила клеймо с именем художника. Из него следовало, что они изготовлены в 1940-е годы, а к их созданию приложил руку Пикассо.

«Я была в шоке! Я не знала, что именно держу в руках, но знала, что эти предметы могут стоить больших денег», — рассказывает она.

Купив тарелки, женщина нашла в интернете информацию о керамике Пикассо. Как выяснилось, между 1947 и 1971 годами художник изготовил 633 керамических изделия.

Кавальере связалась с расположенным поблизости аукционным домом и пригласила эксперта для подтверждения подлинности тарелок. Эксперт оценил стоимость каждой из них в три — пять тысяч долларов (240-400 тысяч рублей). В итоге три тарелки ушли с молотка по 12, 13 и 16 тысяч долларов,

Кавальере инвестировала вырученные после аукциона деньги и продолжает заниматься поиском ценностей на барахолках.

Ранее сообщалось, что 65-летняя жительница Великобритании обнаружила, что вазы, которые она купила на распродаже за бесценок, могут оценить в 1,2 тысячи фунтов стерлингов (120,2 тысячи рублей). Женщина нашла две стеклянные вазы на ярмарке пять лет назад, когда жила в Испании.