Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:05, 17 мая 2023Из жизни

Женщина купила за бесценок тарелки Пикассо и перепродала за крупную сумму

Newsweek: жительница США за бесценок купила на барахолке созданные Пикассо тарелки

Кадр: @casacavaliere

Жительница Нью-Йорка, США, обнаружила на барахолке тарелки, созданные знаменитым художником Пабло Пикассо, купила их за бесценок и перепродала за крупную сумму. Об этом сообщает Newsweek.

После работы 36-летняя охотница за подержанными вещами Нэнси Кавальере, как обычно, зашла в магазин секонд-хенд. В отделе фарфора она заметила четыре керамические тарелки, которые продавались по цене 1,99 доллара за штуку (159 рублей). Они были черного цвета и расписаны черно-белыми лицами с оранжевыми и зелеными акцентами. На обратной стороне тарелок женщина обнаружила клеймо с именем художника. Из него следовало, что они изготовлены в 1940-е годы, а к их созданию приложил руку Пикассо.

«Я была в шоке! Я не знала, что именно держу в руках, но знала, что эти предметы могут стоить больших денег», — рассказывает она.

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Купив тарелки, женщина нашла в интернете информацию о керамике Пикассо. Как выяснилось, между 1947 и 1971 годами художник изготовил 633 керамических изделия.

Кавальере связалась с расположенным поблизости аукционным домом и пригласила эксперта для подтверждения подлинности тарелок. Эксперт оценил стоимость каждой из них в три — пять тысяч долларов (240-400 тысяч рублей). В итоге три тарелки ушли с молотка по 12, 13 и 16 тысяч долларов,

Кавальере инвестировала вырученные после аукциона деньги и продолжает заниматься поиском ценностей на барахолках.

Ранее сообщалось, что 65-летняя жительница Великобритании обнаружила, что вазы, которые она купила на распродаже за бесценок, могут оценить в 1,2 тысячи фунтов стерлингов (120,2 тысячи рублей). Женщина нашла две стеклянные вазы на ярмарке пять лет назад, когда жила в Испании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о 32 попытках Patriot сбить российский «Кинжал» в Киеве
Сотрудников посольства США убили в Нигерии
Во Франции объяснили страх Зеленского перед контрнаступлением
Фантазирующим о другом человеке во время секса с партнером дали совет
Женщина купила за бесценок тарелки Пикассо и перепродала за крупную сумму
Украине предрекли конфликт с НАТО в случае подрыва трубопровода «Дружба»
Россиянам напомнили полезные свойства молодой крапивы
Названа стоимость самого дорого смартфона Huawei в России
Госдума одобрила закон об обращении с бездомными животными
В дом помощника Байдена по нацбезопасности проник неизвестный мужчина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.