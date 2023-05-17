Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
1:2
Завершен
Хольгер Руне
Рим (м)
Краснодар
1:1
1-й тайм
live
Урал
Фонбет Кубок России|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Янник Ханфман
Завтра
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Каролина Харрикейнз
19 мая
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
19:39, 17 мая 2023Спорт

Украинский футболист Ракицкий пожалел о выступлении в России

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, что жалеет о выступлении в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший защитник «Зенита», украинец Ярослав Ракицкий рассказал, что жалеет о выступлении в чемпионате России. Его слова приводит официальный сайт «Шахтера».

«Я в первую очередь футболист. Футбол — моя работа и дело всей моей жизни. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию», — заявил спортсмен. Он отметил, что принял решение разорвать соглашение с сине-бело-голубыми и вернуться на Украину 24 февраля 2022 года.

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта 2022 года. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. После этого защитник присоединился к турецкому клубу «Адана Демирспор», а в 2023 году пополнил состав «Шахтера».

Украинец играл за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, Ракицкий является обладателем Кубка России.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Глава центра «Вектор» уволен в связи с утратой доверия. Причиной мог стать роман с подчиненной
Генсек ООН раскрыл содержание переданного через Лаврова письма Путину
Мужчина убил москвичку во время поиска закладки с наркотиком в лесу
Россиянин вывез супругу в лес и выстрелил ей в голову из ружья
Россияне массово устремились на отдых в санатории
Назван самый популярный тип квартир в Турции у россиян
Apple обвинила в краже технологий бывшего сотрудника
Власти опровергли сообщения об обстреле российского региона из танка
Врач предупредил об опасности сдерживания чихания
Третий лучший бомбардир сезона в АПЛ отстранен от футбола за ставки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.