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07:24, 17 мая 2023Спорт

Названы главные ошибки при выполнении приседаний

Sport24 назвал ошибками при выполнении приседаний подъем пяток и скругление спины

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Sport24 назвали главные ошибки при выполнении приседаний. Они приводятся сайте издания.

Правильная техника приседаний такова: «Нужно встать прямо, с ровной спиной и ногами на ширине плеч. Взгляд направлен прямо вперед. При выполнении приседания необходимо сохранять ровную спину и прогибаться только в коленях, чтобы они оставались на уровне 90 градусов. Вес должен быть распределен равномерно на обе ноги».

Отмечается, что ошибочным будет скругление спины и повороты тела. Также стоит обратить внимание на ступни — пятки не должны подниматься во время приседания, так как это может привести к травмам. Кроме того, подчеркивается, что не стоит опускаться ниже параллели с полом.

Ранее доктор физиотерапии Дэниел Джордано назвал приседания одними из лучших упражнений для ног. Он отметил, что они позволяют укрепить сразу несколько групп мышц.

Андрей Стрельцов
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