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15:31, 17 мая 2023Интернет и СМИ

На Ближнем Востоке заявили о невозможности украинского наступления

Al Binaa: российская армия бесповоротно устранила возможности для контрнаступления ВСУ

Фото: Libkos / AP

Российская армия бесповоротно устранила возможности для украинского наступления. Такое мнение в статье для ливанского издания Al Binaa выразил автор Мухаммад Садик аль-Хусейни.

В материале подчеркивается эффективность стратегии российских военных. Уточняется, что она предполагает разделение территории на несколько участков, окружение каждого из них и проведение операции по его освобождению. При этом российская армия буквально заманивает вооружение НАТО в эти секторы, говорится в статье в ближневосточном издании.

Кроме того, аль-Хусейни прокомментировал уничтожение российскими военными склада боеприпасов пол Хмельницким.

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Олег Давыдов
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