Жена Паши Техника объявила о разводе после девяти лет совместной жизни

Жена Паши Техника Ева Карицкая объявила о разводе после девяти лет совместной жизни

Супруга российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая объявила о том, что официально развелась с музыкантом после девяти лет совместной жизни. Об этом сообщает The Flow.

Карицкая выложила свидетельство о разводе в соцсетях и подписала фото словом «Официально». «Девять лет в жопу», — прокомментировала она отношения с рэпером.

Ранее сообщалось, что попавшего в рехаб Пашу Техника решили оставить в реабилитационном центре до осени. Отмечалось, что последний раз рэпер выходил на связь в январе. Он заявлял, что проходит лечение и «выйдет нескоро».

В 2022 году музыкант был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как он оказался в больнице, в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.