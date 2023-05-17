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13:40, 17 мая 2023Культура

Жена Паши Техника объявила о разводе после девяти лет совместной жизни

Жена Паши Техника Ева Карицкая объявила о разводе после девяти лет совместной жизни

Фото: @evakaritskaya

Супруга российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая объявила о том, что официально развелась с музыкантом после девяти лет совместной жизни. Об этом сообщает The Flow.

Карицкая выложила свидетельство о разводе в соцсетях и подписала фото словом «Официально». «Девять лет в жопу», — прокомментировала она отношения с рэпером.

Ранее сообщалось, что попавшего в рехаб Пашу Техника решили оставить в реабилитационном центре до осени. Отмечалось, что последний раз рэпер выходил на связь в январе. Он заявлял, что проходит лечение и «выйдет нескоро».

В 2022 году музыкант был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как он оказался в больнице, в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.

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Варвара Кошечкина
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