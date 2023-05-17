Врач назвал осиплость голоса симптомом смертельно опасной болезни

Онколог Максим Юдин назвал осиплость голоса симптомом рака щитовидной железы

Осиплость голоса и одышка могут быть симптомами рака щитовидной железы, предупредил хирург-онколог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Максим Юдин. Врач назвал «Ленте.ру» эти и другие симптомы смертельно опасной болезни.

На I-II стадиях рак щитовидной железы протекает практически бессимптомно. Пациенты узнают о болезни случайно, когда проходят обследование по другому поводу, рассказал врач.

По его словам, первое, на что могут обратить внимание больные, — появление узелков в области щитовидной железы. Из-за склонности отдельных форм рака к раннему метастазированию первым проявлением болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов. На более поздних стадиях, когда опухоль разрастается, появляются другие симптомы: становится трудно глотать, появляется осиплость голоса, возникает одышка, ощущение сдавливания в области горла, отек мягких тканей, першение.

Среди причин развития рака щитовидной железы на первом месте — узлы. При неконтролируемом развитии они могут переродиться в злокачественную опухоль. Рак могут вызвать нейроэндокринные нарушения и гиперплазия щитовидки на фоне снижения ее функции Максим Юдин онколог

Частая причина развития этого типа рака — генные мутации, передающиеся по наследству, продолжил Юдин. Еще одной причиной появления злокачественных образований в щитовидной железе может стать радиоактивное облучение (например, на вредном производстве).

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Онколог отметил, чтобы распознать болезнь на ранней стадии, людям из группы риска нужно раз в год проходить скрининг и осмотр у эндокринолога. В случае появления узелков в щитовидной железе нужно срочно пройти обследование, чтобы исключить развитие злокачественной опухоли.

«Благодаря новым методам диагностики (УЗИ, биопсия, КТ, МРТ) за последние 30-40 лет увеличилась выявляемость ранних форм рака щитовидной железы, — говорит онколог. — Важно распознать болезнь вовремя, ведь рак щитовидной железы может давать метастазы в лимфатические узлы, легкие».

От рака щитовидной железы всегда лечат комплексным методом. Это всегда хирургическое вмешательство в сочетании с другим видом терапии. Чаще всего применяется радиоактивный йод, иногда — лучевая или химиотерапия, уточнил Юдин.

«Основная задача — удалить опухоль. Остальные методы используют уже после операции. Бывает, что рак не чувствителен к йоду, тогда применяют таргетную терапию и/или супрессивную гормональную терапию», — рассказал врач.

По словам Юдина, если раньше при обнаружении опухоли в одной доле щитовидной железы орган удаляли полностью, то сейчас проводят органосохраняющую операцию, оставляя одну долю щитовидки. Доказано, что риск возникновения опухоли в оставшейся доле такой же, как у любого другого человека.

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