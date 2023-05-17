Захарова прокомментировала попытку пригрозить Зеленскому пятой статьей НАТО

Захарова прокомментировала попытку Венгрии пригрозить Зеленскому пятой статьей НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу венгерского эксперта по вопросам безопасности Дьердя Ногради инициировать Пятую статью НАТО в отношении Украины за планы президента Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба». Об этом она написала в своемTelegram-канале.

Дипломат напомнила, что схожее нападение на ряд стран НАТО уже случалось, когда были уничтожены нитки газопроводов «Северный поток». «И ничего. Только руками натовские страны развели и сделали вид, что так и было. Мало того, за полгода до этого президент одной натовской страны (США) пообещал разрушить эту гражданскую инфраструктуру. И тоже ничего», — отметила она.

Захарова также сравнила угрозы Киеву Североатлантическим альянсом с попыткой «напугать ежа лесными ягодами и грибами».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные данные Пентагона сообщила, что Владимир Зеленский во время встречи с вице-премьером Украины Юлией Свириденко предлагал взорвать трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется из России в Венгрию, чтобы разрушить венгерскую промышленность.