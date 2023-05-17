Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:28, 17 мая 2023Мир

Захарова прокомментировала попытку пригрозить Зеленскому пятой статьей НАТО

Захарова прокомментировала попытку Венгрии пригрозить Зеленскому пятой статьей НАТО

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу венгерского эксперта по вопросам безопасности Дьердя Ногради инициировать Пятую статью НАТО в отношении Украины за планы президента Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба». Об этом она написала в своемTelegram-канале.

Дипломат напомнила, что схожее нападение на ряд стран НАТО уже случалось, когда были уничтожены нитки газопроводов «Северный поток». «И ничего. Только руками натовские страны развели и сделали вид, что так и было. Мало того, за полгода до этого президент одной натовской страны (США) пообещал разрушить эту гражданскую инфраструктуру. И тоже ничего», — отметила она.

Захарова также сравнила угрозы Киеву Североатлантическим альянсом с попыткой «напугать ежа лесными ягодами и грибами».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные данные Пентагона сообщила, что Владимир Зеленский во время встречи с вице-премьером Украины Юлией Свириденко предлагал взорвать трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется из России в Венгрию, чтобы разрушить венгерскую промышленность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Документ назвали мертвым девять лет назад
Захарова прокомментировала попытку пригрозить Зеленскому пятой статьей НАТО
Порноактриса обнаружила среди подписчиков брата мужа и удивила семью реакцией
Названа настоящая причина отказа мужчины от интимной близости с женой
В США заявили об утрате долларом статуса лидирующей валюты в мире
Пьяный мужчина пытался задушить жену и был выгнан из самолета с голыми ягодицами
Полковник рассказал о начинке используемых ВСУ дронов
В Германии предрекли провал стратегии Запада на Украине
Россияне рассказали о выросших тратах на выпускной своих детей
Названа средняя стоимость квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.