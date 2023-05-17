Любимый конь Кадырова отдохнул в Ростове и отправился в Грозный

Конь главы Чечни Кадырова отдохнул в Ростове и отправился в Грозный

Чистокровный английский жеребец главы Чечни Рамзана Кадырова по кличке Зазу отдохнул в КСК «Любимая усадьба» в Ростове. Об этом сообщается на странице комплекса во «ВКонтакте».

«Зазу — очень интеллигентный жеребец. К нам на конюшню его привезла известный конный перевозчик Ольга Федецоваi. Именно ей было доверено доставить жеребца домой в Грозный», — говорится в сообщении.

В конюшне уточнили, что коню был необходим отдых из-за долгой дороги. Зазу погостил в Ростове одну ночь, поел и рано утром отправился к своему хозяину в Грозный.

В начале марта сообщалось, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца, принадлежащего Кадырову. Предположительно, злоумышленники вывезли животное из конюшни в ночь на 4 марта.

Позже Кадыров сообщил, что его конь возвращается домой. По его словам, в начале 2023 года через посредников с ним связались представители украинских спецслужб и предложили выкупить коня. «Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился», — признался он. Вскоре выяснилось, что спецслужбы инсценировали кражу Зазу из конюшни в Чехии в сговоре с местными полицейскими. Глава республики добавил, что выкупил коня за 18 тысяч долларов.