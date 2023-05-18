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14:24, 18 мая 2023Экономика

Падение цен на газ в Европе объяснили

Финансовый аналитик Антонов спрогнозировал падение цен на газ в Европе до 300 долларов

Фото: Makarov Ilya / Shutterstock / Fotodom

В конце мая или начале июня биржевые цены на газ в Европе могут упасть до 300 долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз в комментарии «Известиям» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нынешнее падение до уровня ниже 350 долларов он объяснил высокой выработкой ветрогенерации, снижением спроса после завершения отопительного сезона и добровольным сокращением потребления газа промышленностью и населением.

При этом эксперт не исключает, что со второго полугодия начнется умеренный рост цен, до 400 долларов за тысячу кубометров. В этом случае спекулянты могут попробовать разогнать цены до уровня 600-700 долларов. Кроме того, спрос повысится ближе к отопительному сезону, а значит, может подрасти стоимость.

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Ранее эксперты указывали, что слабое восстановление экономик азиатских стран позволяет Европе закупать газ на комфортных условиях. В том числе ослабленный спрос на топливо в Китае заставляет поставщиков перенаправлять газовозы на европейский рынок.

17 мая президент России Владимир Путин признал, что цены на газ «немножечко припали». Тем не менее глава государства уверен, что ситуация в газовой отрасли остается абсолютно стабильной.

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Платон Щукин
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