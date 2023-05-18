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17:12, 18 мая 2023Мир

В МИД заявили о готовности России помочь турецким судам выйти из портов Украины

МИД РФ: Москва не препятствовала выходу судов Турции из портов Украины в зерновой сделке

Фото: Ali Atmaca / Anadolu Agency / Getty Images

Москва не препятствовала выходу турецких торговых судов из портов Украины в рамках зерновой сделки. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

«Со стороны России никаких препятствий выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, никогда не было. Российская сторона изначально готова была содействовать обеспечению их мирного прохода в черноморских водах», — подчеркнули в министерстве.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, «проблемы, как и ранее, возникли с украинской стороны». Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины установили мины вокруг портов, где пришвартованы турецкие суда. «Это делает проход кораблей практически невозможным», — заключили в МИД.

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такое решение было принято после обращений российских партнеров, однако следующие два месяца станут решающими для судьбы сделки.

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Глеб Бажуткин
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