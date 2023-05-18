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11:58, 18 мая 2023Наука и техника

Выявлен механизм лечения депрессии методом магнитной стимуляции

PNAS: у больных депрессией выявили неправильную активность отделов мозга

Фото: Inside Weather / Unsplash

Специалисты из Стэнфордского университета выявили механизм лечения депрессии методом магнитной стимуляции. Оказалось, что у больных обмен сигналами между отделами мозга происходит в неверном направлении, а аппаратное воздействие позволяет направить эту активность в нужную сторону. Выводы исследования опубликованы в журнале PNAS.

Транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) недавно начали использовать для терапии во время тяжелой депрессии для тех пациентов, которым другие способы не помогли. Этот подход помогает стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. Эффективность направления уже была доказана, но выявить, как именно ТМС изменяет воздействие на мозг, до сих пор не удавалось.

Для решения этой задачи команда разработала математический инструмент для анализа функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Авторы обращали внимание на незначительные различия во времени между активацией определенных областей.

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Всего в эксперименте приняли участие 33 человека с депрессивным расстройством, не поддающимся лечению. Пациентов разделили на две группы, где 23 получали лечение оптимизированной ТМС, которая работала быстрее, чем традиционные устройства; а во второй группе было десять человек, для которых лишь имитировали процедуру. Затем результаты сравнили с данными 85 человек из контрольной группы без депрессии.

Исследователи обнаружили закономерность: у здоровых людей область мозга, отвечающая за осязание (островковая доля), посылает сигналы в область, управляющую эмоциями (поясную извилину). Но у людей с депрессией активность была обратной: из поясной извилины в островковую долю. При этом чем тяжелее депрессия, тем больше сигналов, которые двигались в неправильном направлении.

У участников, которых лечили ТМС, поток активности нормализовался в правильную сторону в течение недели, а пациенты сообщили об улучшении состояния. Испытуемые с тяжелой депрессией (у которых было большее количество неверно направленных сигналов мозга) с наибольшей вероятностью излечивались. В будущем планируется провести новые испытания с более широкой выборкой пациентов.

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Елена Апазиди
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