Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Ханфман
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Рим (м)
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
Хольгер Руне
20 мая
14:00 (Мск)
Каспер Рууд
Рим (м)
19:05, 18 мая 2023Спорт

Фьюри назвал Усика трусливым бомжом

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что готов драться с украинцем Усиком в любое время

Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал украинца Александра Усика.

Спортсмен написал, что не может дождаться момента, когда нокаутирует соперника. Он подчеркнул, что долгое время не получал сообщений от команды украинца, добавив, что готов драться в любое время. «Ублюдок! Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Продолжай бегать от меня, кролик», — заявил Фьюри.

Фьюри и Усик должны были провести поединок 29 апреля, однако 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя. Отмечается, что спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. Их переговоры шли с осени 2022 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Открытый в районе Севморпути «газовый вулкан» оказался опасен для судоходства
Проанализирована пищевая ценность грудного молока женщин-веганов
Генсек НАТО одобрил обучение украинских пилотов и передачу ВСУ крылатых ракет
Россиянина приговорили к девяти годам колонии за финансирование террористов
Пентагон завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов
В США сделали предположение о взрыве на складе нового вооружения ВСУ
Женщина плюс-сайз купила два места в самолете и была доведена до слез на посадке
Названы основные симптомы синдрома раздраженного кишечника
Выигравший в лотерею 100 тысяч долларов мужчина принял письмо о победе за шутку
Иммунолог оценил риск заражения птичьим гриппом в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.