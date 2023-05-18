Фьюри назвал Усика трусливым бомжом

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что готов драться с украинцем Усиком в любое время

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал украинца Александра Усика.

Спортсмен написал, что не может дождаться момента, когда нокаутирует соперника. Он подчеркнул, что долгое время не получал сообщений от команды украинца, добавив, что готов драться в любое время. «Ублюдок! Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Продолжай бегать от меня, кролик», — заявил Фьюри.

Фьюри и Усик должны были провести поединок 29 апреля, однако 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене боя. Отмечается, что спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. Их переговоры шли с осени 2022 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

