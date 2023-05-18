Писатель Стивен Кинг впечатлился фильмом «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли

Американский писатель, король «ужасов» Стивен Кинг написал в Twitter, что остался под приятным впечатлением после просмотра фильма «Флэш» режиссера Андреса Мускетти с актером Эзрой Миллером в главной роли.

По словам писателя, он не является поклонником фильмов о супергероях, но «Флэш» стал исключением. «Сегодня у меня был предварительный показ "Флэша". Обычно мне не очень нравятся фильмы о супергероях, но конкретно этот — особенный. Он искренний, забавный и ошеломляющий. Мне очень понравилось», — поделился Кинг.

Ранее зрители призвали бойкотировать «Флэша» из-за поведения Эзры Миллера.

Премьера фильма назначена на 16 июня. В картине также приняли участие такие актеры, как Майкл Шеннон, Бен Аффлек и Майкл Китон.