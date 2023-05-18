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10:45, 18 мая 2023Забота о себе

Названы риски слишком частой мастурбации

Mashable: из-за привычки мастурбировать могут появиться психологические проблемы

Фото: vchal / Shutterstock / Fotodom

Хотя не существует подтвержденных научных данных о вреде чрезмерной мастурбации, секс-эксперт Закари Зейн, коуч Кеннет Плей и клинический сексолог Сара Меланкон назвали некоторые риски регулярного и слишком частого самоудовлетворения. Их мнение приводит издание Mashable.

По мнению Зейн, привычка мастурбировать становится проблемой в случае, если она мешает полноценно реализовывать другие аспекты жизни. Например, человек прогуливает работу, отказывается от секса с партнером или наносит себе травмы. «Но если это не оказывает негативного влияния на вашу жизнь, то продолжайте в том же духе!» — успокоил специалист.

Сексолог Сара Меланкон предупредила, что у человека могут появиться психологические проблемы, но не из-за самой мастурбации, а из-за отношения к ней. Она объяснила, что многие люди испытывают стыд и ругают себя за подобные действия, другие ассоциируют мастурбацию с одиночеством и неспособностью найти партнера. В этом случае человеку достаточно изменить свои убеждения, считает сексолог, чтобы почувствовать себя лучше.

Хотя эксперты согласны, что мастурбация в большинстве случаев не несет явного вреда, это не означает, что она не влияет на жизнь человека. Так, Кеннет Плей уверен, что, регулярно практикуя секс наедине с собой, человек вырабатывает устойчивые пути получения оргазма, которые формируют его сексуальную идентичность. В конечном итоге укоренившиеся привычки могут усложнить получение удовольствия с партнером, предупредил Плей. Чтобы избежать этого, он посоветовал осознанно подходить к процессу самоудовлетворения.

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Екатерина Улитина
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