Обнаружено противоядие при отравлении самым смертоносным грибом в мире

Nature Communications: обнаружено возможное противоядие при отравлении бледной поганкой

Ученые обнаружили вещество, которое может стать первым в мире противоядием при отравлении бледной поганкой, являющейся одним из самых смертоносных грибов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что широко используемый медицинский краситель, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), снижает токсичное действие бледной поганки Amanita phalloides на мышей.

По оценкам, бледные поганки являются причиной более 90 процентов всех смертей от отравления грибами во всем мире, вызывая необратимую острую недостаточность печени и почек. Основным токсином является α-аманитин, который стал целью для нового исследования. Несмотря на его летальный эффект, точные механизмы того, как α-аманитин отравляет людей, остаются неясными, что приводит к отсутствию специфического антидота для лечения.

Ученые использовали полногеномный скрининг с помощью метода CRISPR, чтобы определить гены, ответственные за отравление. Оказалось, что белок STT3B был ключевым виновником токсических эффектов при отравлении аманитином. Его ингибитор, индоцианин зеленый (ICG), можно использовать в качестве специфического антидота. ICG эффективно блокировал токсическое действие α-аманитина на клетки, органоиды печени и самцов мышей, что способствовало общему увеличению выживаемости животных.