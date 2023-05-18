Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом режиссера Панфилова

Состояние госпитализированного с инсультом режиссера Глеба Панфилова начало улучшаться

Стало известно о состоянии 88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова после госпитализации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, врачи не наблюдают отрицательной динамики, состояние кинематографиста начало улучшаться. Панфилов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в сознании.

11 мая появилась информация о том, что режиссера доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, после чего врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.

Позже сообщалось, что Панфилов находится в тяжелом состоянии. В свою очередь директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в разговоре с NEWS.ru заявлял, что у кинематографиста развилась пневмония.