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16:07, 18 мая 2023Путешествия

Путешествующая с детьми пассажирка заподозрила бортпроводника в секс-торговле

Бортпроводник PSA Airlines передал тайную записку подростку и вызвал гнев родителей

Фото: Steven Thompson / Unsplash

Путешествующая с детьми и мужем пассажирка заподозрила бортпроводника авиакомпании PSA Airlines в секс-торговле. Об этом сообщает WBOY12.

Уточняется, что Энджи Сеттл (Angie Settle) летела с семьей из Нового Орлеана домой в Чарльстон. Когда они покидали самолет, 39-летний бортпроводник якобы передал их дочери-подростку тайную записку на салфетке. «Ты такая красивая, твои глаза завораживают. Напиши мне или позвони», — говорилось в послании. В конце мужчина указал свой номер телефона.

Содержание записки вызвало гнев у родителей ребенка. Мать девочки заявила, что так ведут себя секс-торговцы, ухаживающие за детьми ради наживы. «Я надеюсь, что это не тот сценарий. Я надеюсь, что это всего лишь один жуткий парень, который пошел против политики авиакомпании», — заявила Сеттл.

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В авиакомпании пообещали провести внутреннее расследование в связи с инцидентом и отметили, что считают своим приоритетом безопасность клиентов. Кроме того, о случившемся была проинформирована полиция.

Ранее пассажира авиакомпании American Airlines, путешествующего с дочерью-подростком, заподозрили в торговле людьми и задержали в аэропорту Северной Каролины. После посадки отца и дочь сопроводили в специальный отдел правоохранительных органов, где выявляют признаки торговли людьми.

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Зарина Дзагоева
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