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12:30, 18 мая 2023Мир

Песков прокомментировал решение о заморозке счетов финских представительств

Песков: решение о заморозке счетов финских представительств — ответ на действия Запада

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Решение о замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России является ответом на недружественные действия Запада. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не инициативный ход с российской стороны — мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва строит свои отношения с западными странами на принципе взаимности и принципе адекватного ответа. По его словам, реакция российской стороны на ноту Хельсинки будет содержать повтор позиции РФ.

Ранее в МИД России предупредили Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости в стране. Как рассказали в ведомстве, в середине апреля служба судебных приставов Финляндии наложила временный запрет на действия в отношении находящегося в ведении Российского центра науки и культуры (РЦНК) земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки. Там это объяснили намерением изучить вопрос, являются ли эти объекты активами, подлежащими аресту в соответствии с санкциями.

После того как российское посольство направило ноту в финский МИД, запрет на действия в отношении земельного участка и здания РЦНК отменили. Однако разъяснения относительно ситуации с квартирами российская сторона не получила.

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Виктория Кондратьева
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