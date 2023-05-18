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04:12, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Родственники жены Макрона попали под наблюдение полиции

RTL France: родственники жены Макрона находятся под наблюдением полиции после нападения
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Родственники жены президента Франции Эммануэля Макрона находятся под наблюдением полиции после нападения на ее внучатого племянника. Об этом сообщает радиостанция RTL France со ссылкой на источники.

«В отношении других членов семьи супруги главы государства... бдительность полиции также была усилена, но в скрытой форме и по согласованию с соответствующими лицами», — сказано в сообщении.

15 мая внучатый племянник Брижит Макрон Жан-Батист Тронье был избит недалеко от принадлежащей его семье кондитерской во французском Амьене после телеинтервью президента страны. По словам отца пострадавшего, нападавшие неоднократно участвовали в демонстрациях. Также ведущие радиостанции уточнили, что Тронье уже несколько месяцев боялись, что противники пенсионной реформы возьмутся за их семью.

В итоге полиция после инцидента увеличит количество патрулей вокруг кондитерской. А в определенные периоды дня вблизи лавки будут присутствовать правоохранители. Внучатому племяннику Брижит Макрон предложили более строгую защиту, но он отказался.

17 апреля президент Макрон во время телеобращения к жителям страны раскрыл три основных направления действий властей, которые будут направлены «на благо французского народа». Президент таким образом попытался объяснить гражданам важность принятия «необходимой», по его словам, пенсионной реформы.

15 апреля французский лидер подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Марина Совина
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