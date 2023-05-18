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13:09, 18 мая 2023Силовые структуры

Пропавшего сына основателя сети медлабораторий нашли во Владимирской области

МВД и ФСБ нашли 21-летнего сына руководителя сети медлабораторий во Владимирской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники МВД России и ФСБ нашли пропавшего 21-летнего сына руководителя крупной сети медицинских лабораторий во Владимирской области. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодого человека обнаружили в городе Гороховец в арендованной квартире.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет об Акиме Газиеве — сыне владельца сети клиник «Гемотест» Рудема Газиева. Аким рассказал правоохранителям, что его никто не похищал, он сам снял квартиру в первом приглянувшемся городе и хотел там провести каникулы. Следователи считают, что молодого человека могли запугать по телефону.

12 мая бизнесмен заявил о пропаже сына, за день до этого ему позвонил незнакомец и потребовал миллион долларов в качестве выкупа.

Ранее пропавшая в Москве мать советника сенатора Татьяна Адабаш, найденная живой в Тверской области, рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников.

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Илона Палей
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