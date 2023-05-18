«Джеймс Уэбб» выявил первые химические признаки сверхмассивных звезд

«Джеймс Уэбб» обнаружил первые признаки существования сверхмассивных звезд

Команда европейских ученых при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» выявила первые химические признаки сверхмассивных звезд. Результаты работы опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Самые большие зафиксированные ранее звезды обладали массой не более 300 Солнц. Теперь исследователям удалось потенциально подтвердить существование светил, превышающих массу Солнца в 5000-10 000 раз.

В галактике под названием GN-z11, располагающейся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли, излучаемый видимый свет относится к эпохе спустя 440 миллионов лет после Большого взрыва. Она была открыта в 2015 году телескопом «Хаббл» и долгое время оставалась старейшей известной галактикой. «Джеймс Уэбб» обнаружил в ней чрезвычайную плотность звезд в шаровых скоплениях, а также присутствие большого количества азота.

Для образования такого количества азота требуются экстремальные температуры, которые могут быть произведены только сверхмассивной звездой. Авторы считают, что их данные могут быть намеком на существование таких огромных звезд.

Еще в 2018 году группа исследователей выдвинула теорию о существовании сверхмассивных звезд, однако подтвердить это до сих пор не удавалось.

В декабре 2022 года стало известно, что телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил в созвездии Пегаса спиральную галактику, которая находится в 220 миллионах световых лет от Земли.