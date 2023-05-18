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18:29, 18 мая 2023Наука и техника

«Джеймс Уэбб» выявил первые химические признаки сверхмассивных звезд

«Джеймс Уэбб» обнаружил первые признаки существования сверхмассивных звезд

Фото: Chris Gunn / NASA / Reuters

Команда европейских ученых при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» выявила первые химические признаки сверхмассивных звезд. Результаты работы опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Самые большие зафиксированные ранее звезды обладали массой не более 300 Солнц. Теперь исследователям удалось потенциально подтвердить существование светил, превышающих массу Солнца в 5000-10 000 раз.

В галактике под названием GN-z11, располагающейся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли, излучаемый видимый свет относится к эпохе спустя 440 миллионов лет после Большого взрыва. Она была открыта в 2015 году телескопом «Хаббл» и долгое время оставалась старейшей известной галактикой. «Джеймс Уэбб» обнаружил в ней чрезвычайную плотность звезд в шаровых скоплениях, а также присутствие большого количества азота.

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Для образования такого количества азота требуются экстремальные температуры, которые могут быть произведены только сверхмассивной звездой. Авторы считают, что их данные могут быть намеком на существование таких огромных звезд.

Еще в 2018 году группа исследователей выдвинула теорию о существовании сверхмассивных звезд, однако подтвердить это до сих пор не удавалось.

В декабре 2022 года стало известно, что телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил в созвездии Пегаса спиральную галактику, которая находится в 220 миллионах световых лет от Земли.

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Елена Апазиди
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