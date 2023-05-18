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13:56, 18 мая 2023Мир

Лавров рассказал о визите в Россию африканской миссии по Украине

Глава МИД РФ Лавров: визит в Россию африканской миссии по Украине согласовывается

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Даты визита в Россию миссии африканских стран с мирной инициативой по Украине согласовывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе. Как я понимаю, сейчас речь идет о середине июня-начале июля», — сказал российский дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал визит в Москву делегации африканских стран для обсуждения мирного плана по Украине. По его словам, с такой инициативой выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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Глеб Бажуткин
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