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06:40, 19 мая 2023Наука и техника

Производитель высказался о стоимости российского электромобиля «Атом»

Глава «Камы» Поваразднюк.: цена российского электромобиля «Атом» будет в массовом сегменте

Фото: Пресс-служба «Атом» / РИА Новости

Генеральный директор компании-производителя российских электромобилей «Атом» Игорь Поваразднюк высказался о стоимости транспортного средства, серийное производство которого планируется в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, авто не будет находиться в премиальном сегменте, останется в массовом. В отличие от «Теслы» и других марок разработчики ставят цель не только создать новинку, но и закрыть потребности бизнеса, для которого очень важна стоимость владения автомобилем.

«Здесь нас с одной стороны подстегивает бизнес, чтобы сделать всё эффективно, с другой стороны мы пытаемся сохранить функциональность и сделать её оптимальной», — указал Поваразднюк.

АО «Кама» 11 мая представила первый функциональный образец российского электромобиля «Атом». Гендиректор компании в рамках презентации анонсировал появление электромобиля с отечественным высокотехнологичным программным обеспечением на рынке в 2025 году.

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Марина Совина
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