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10:34, 19 мая 2023Мир

Си Цзиньпин захотел бороться с цветными революциями

Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии вместе с КНР бороться с цветными революциями

Фото: Huang Jingwen / XinHua / Globallookpress.com

Китай призывает страны Центральной Азии совместно с Пекином бороться с угрозой цветных революций и вмешательством извне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайского лидера цитирует агентство Xinhua.

«Мы должны совместно осуществлять глобальную инициативу в области безопасности, решительно выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран региона, попыток провоцировать цветные революции», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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