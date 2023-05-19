Си Цзиньпин захотел бороться с цветными революциями

Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии вместе с КНР бороться с цветными революциями

Китай призывает страны Центральной Азии совместно с Пекином бороться с угрозой цветных революций и вмешательством извне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайского лидера цитирует агентство Xinhua.

«Мы должны совместно осуществлять глобальную инициативу в области безопасности, решительно выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран региона, попыток провоцировать цветные революции», — сказал он.