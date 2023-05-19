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06:30, 19 мая 2023Наука и техника

Обнаружен новый источник питательных веществ для раковых клеток

Nature: выявлен новый источник питательных веществ для раковой опухоли

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ученые из Мичиганского университета выявили новый источник питательных веществ для раковых клеток — уридин, который они применяют для роста в отсутствии обычно используемой глюкозы. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Известно, что для развития опухоли ей необходима определенная подпитка. Однако в некоторых органах, например, в поджелудочной железе, содержится мало функционирующих кровеносных сосудов, что ограничивает доступ к глюкозе. В таком случае раковые клетки должны испытывать голод, но они все еще продолжают расти. Чтобы вычислить, каким образом опухоли увеличиваются, авторы использовали технологию, которая позволила проверить около 200 различных питательных веществ.

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Они обнаружили, что при определенных обстоятельствах раковые клетки могут использовать уридин. По-видимому, они чувствуют концентрации глюкозы и уридина в окружающей среде, что способствует их адаптации и росту.

Кроме того, выяснилось, что уридин метаболизируется ферментом уридинфосфорилазой1 (UPP1). Блокирование UPP1 привело к значительному развитию опухолей поджелудочной железы у мышей. Это означает, что препараты, отключающие выработку уридина, могут применяться в качестве возможных новых вариантов лечения.

Но для начала необходимо провести дополнительные исследования, чтобы можно было начать испытания на людях, а затем ввести методику в клиническую практику.

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Елена Апазиди
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