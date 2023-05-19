В России высказались о названном Западом условии мира на Украине

Депутат Чепа заявил, что условия мира на Украине должны учитывать интересы России

Западные страны могут выдвигать условия мира на Украине, если будут учитывать интересы Москвы. Так на призыв государств G7 вывести российские войска с территории соседней страны в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В совместном заявление члены G7 планируют призвать Россию к отводу сил с территории Украины. Об этом со ссылкой на проект документа пишет NHK. Согласно ему, страны «Большой семерки» считают, что без этого не может быть достигнут прочный мир.

«Сначала они должны вывести все свои войска НАТО, исключить из состава НАТО страны, которые были включены после 1991 года, вывести войска на границы до 1991 года и исполнить все гарантии безопасности, о которых мы говорили в 2021 году. Только после этого они могут говорить о каких-то обязательствах со стороны России», — прокомментировал идею Алексей Чепа.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на встрече заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы.

«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

Саммит G7 стартовал в японской Хиросиме 19 мая. Он продлится три дня. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам.

Также планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-служба Совета национальной безопасности Украины (СНБО) сообщила, что глава государства примет участие в саммите онлайн.