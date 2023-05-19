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11:48, 19 мая 2023Забота о себе

Супружеским парам подсказали способ избежать споров из-за уборки

Психотерапевт Васс предложила парам не делать некоторые домашние дела, чтобы не ругаться

Фото: Christin Klose / dpa-tmn / Globallookpress.com

Психотерапевт Джорджина Васс подсказала простой способ, который поможет супружеским парам меньше ругаться из-за уборки и других домашних обязанностей. Ее совет приводит издание Metro.

Эксперт предложила спокойно объяснить партнеру причину, по которой выполнение некоторых бытовых обязанностей вызывает раздражение. Если один из супругов делает большую часть работы по дому и чувствует, что это несправедливо, он должен сказать об этом прямо, а не копить обиды или жаловаться друзьям. Васс полагает, что в большинстве случаев люди согласны на справедливое решение бытовых вопросов, так как хотят избежать лишних споров.

Возможно, будет полезно вместе составить список необходимых для нормального функционирования дома дел и вычеркнуть те, которые не нужны. После того как список будет завершен, следует четко распределить обязанности между собой

Джорджина Васспсихотерапевт
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Васс посоветовала не ругать супруга или супругу за бытовые провалы. По ее словам, в первую очередь работа по дому — это способ показать свою заботу и любовь, поэтому следует замечать и ценить усилия друг друга.

Ранее семейный психотерапевт Тревор Хэнсон назвала главную причину семейных разногласий. По ее мнению, чаще всего супруги ссорятся из-за неумения слышать и правильно истолковывать слова друг друга.

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Екатерина Улитина
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