Киркоров захотел сделать 11-летнего сына знаменитым дизайнером

Филипп Киркоров заявил, что у его 11-летнего сына Мартина состоится первый модный показ

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров захотел сделать 11-летнего сына Мартина знаменитым дизайнером. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, певец разместил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором заявил, что 29 июня у мальчика состоится показ его первой коллекции одежды. По словам звездного родителя, на создание дизайна линейки Мартина вдохновила сестра Алла-Виктория.

При этом знаменитость отметил, что изготовлением одежды займется модельер Аника Керимова. Та, в свою очередь, подтвердила информацию о том, что показ состоится, в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Показ будет в стиле сказки "Алиса в стране чудес". С аниматорами, шоу-программой и песнями Филиппа Киркорова», — подписала она публикацию.

В декабре 2022 года Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Артист посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке. При этом его образ дополняли черная кепка бренда Moschino, солнцезащитные очки и массивные цепи. На красной дорожке певец объяснил журналистам, почему он носит подобную одежду.