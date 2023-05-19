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00:26, 19 мая 2023Россия

Политолог назвал взрыв на железной дороге в Крыму провокацией

Политолог Дажаралла назвал взрыв на железной дороге в Крыму диверсией и провокацией
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik назвал взрыв на железной дороге в Крыму, в результате которого сошли с рельсов вагоны с зерном, провокацией и диверсией.

По его словам, дата была выбрана неслучайно, поскольку 18 мая отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Политолог выразил мнение, что организаторы происшествия пытаются привязать инцидент именно к этой дате, чтобы «посеять подозрения».

«Перед нами — диверсия, в которую заложена еще и политическая провокация», — подчеркнул Джаралла, добавив, что диверсия вызвала у крымчан лишь чувство гнева.

О взрыве на железной дороге в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем стало известно утром 18 мая. Предварительно, сработало взрывное устройство, которое было заложено под железнодорожное полотно. По данным Telegram-канала Shot, в результате с рельсов сошли 11 вагонов, пять из них перевернулись, и еще один разорвало.

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Марина Совина
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