Обнаружены самые ранние свидетельства разведения костров людьми в Европе

Scientific Reports: обнаружены следы первых костров в Европе

Ученые из Университета Хериот-Ватт обнаружили самые ранние свидетельства разведения костров людьми в Европе. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, описывает следы первых очагов возрастом 250 тысяч лет. Ранее самые старые костры датировались 200 тысячами лет назад.

Специалисты применили метод судебно-химического анализа для выявления молекул неполного сгорания. Они зафиксировали следы сгорания определенных вещей, которые четко иллюстрировали, что именно люди разжигали и контролировали огонь. Предполагается, что древние люди использовали костер либо для приготовления пищи, либо для самозащиты. Результаты показали, что огонь разводился в доме (спальне, гостиной или кухне) или в вольере для животных.

Кроме того, удалось определить, что использовались определенные виды дров из-за свойств горения, например, для длительного сохранения тепла и отсутствия дыма. В будущем планируется изучить каменные орудия, найденные возле очагов, чтобы понять, могли ли они применяться для разведения и контроля огня, а также для приготовления пищи (для разделки мяса или измельчения растений в порошок).

В апреле 2022 года сотрудники Университета Йорка и Даремского университета в Великобритании обнаружили доказательства того, что древние наскальные рисунки создавались людьми при свете разведенного людьми огня.