Создатели GTA намекнули на скорый выпуск новой части игры

Insider: Take-Two пообещала выпустить несколько новых игр в 2024 году

Компания Take-Two, которая является издателем игр серии Grand Theft Auto, намекнула на скорый выход новой части серии. Об этом сообщает издание Insider.

В сообщении американской корпорации, опубликованном в ходе финансового отчета, отмечалось, что в 2025 финансовом году фирма выпустит несколько новаторских игр. «Они установят новые стандарты качества и успеха и позволят нам обеспечить чистые заказы на сумму более 8 миллиардов долларов», — отметили представители Take-Two.

По словам специалистов медиа Insider, 2025-й финансовой год начинается в 2024 году. Таким образом, можно предположить, что в следующем году создатели серии GTA могут выпустить новую часть франшизы.

После сообщения Take-Two акции компании выросли на 13 процентов — до 138 долларов за штуку. По словам аналитиков JPMorgan, они практически не сомневаются, что одной из новаторских игр окажется GTA 6, которую выпустит студия Rockstar Games.

Ранее глава компании Take-Two Штраус Зельник предсказал выход улучшенных игровых консолей. По словам Зельника, Sony и Microsoft представлят новые версии приставок, которые, по словам топ-менеджера, не окажут большого влияния на игровой бизнес.