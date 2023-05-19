В России ответили на поставленное Британией условие разморозки активов
Страны Запада несут ответственность за причиненный Украине ущерб, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление британского МИД о разморозке госактивов Москвы при условии выплаты компенсации Киеву. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что ответственность за восстановление страны должна лечь на плечи западных стран, и добавил, что Москва дополнительно потребует компенсации за разрушения в новых регионах России.
«Более половины разрушений, которые есть на Украине, произошли из-за оружия производства Великобритании. Великобритания несет полную ответственность за развязывание этого конфликта, за политику угроз и шантажа России. Сегодня это продолжается, и они надеются навязать нам свою доктрину относительно России. Это у них не получится», — сказал парламентарий.
Восстановление Украины, ее народного хозяйства и нормальной жизни должно лечь на плечи стран Запада, в том числе и Великобритании
Мы потребуем не только возврата наших украденных активов, но и компенсации тех разрушений, которые сегодня есть на этих территориях, от стран Запада, которые активно этому способствуют.
Более того, он указал на вклад России в восстановлении Крыма и Донбасса.
«Россия принимает самое активное участие в восстановлении Крыма и Донбасса, так же будет помогать восстанавливать и другие освобожденные регионы», — заявил Чепа.
Мы потребуем не только возврата наших украденных активов, но и компенсации тех разрушений, которые сегодня есть на этих территориях со стороны стран Запада, которые активно этому способствуют
Ранее в МИД Великобритании заявили, что российские государственные активы в Великобритании останутся замороженными до тех пор, пока российские власти не дадут согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине.
«Министр иностранных дел [Джеймс Клеверли] подтверждает, что суверенные активы России останутся без движения до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, который она причинила Украине», — говорится в пресс-релизе ведомства.
США, Евросоюз, Великобритания и Канада заблокировали международные валютные резервы российского ЦБ в ответ на начало боевых действий на Украине. Минфин заявлял, что Россия лишилась доступа к половине своих резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов равен 640 миллиардам).