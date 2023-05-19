В России ответили на поставленное Британией условие разморозки активов

Депутат Госдумы Чепа: Москва потребует от Запада компенсаций за причиненный Донбассу ущерб

Страны Запада несут ответственность за причиненный Украине ущерб, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление британского МИД о разморозке госактивов Москвы при условии выплаты компенсации Киеву. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что ответственность за восстановление страны должна лечь на плечи западных стран, и добавил, что Москва дополнительно потребует компенсации за разрушения в новых регионах России.

«Более половины разрушений, которые есть на Украине, произошли из-за оружия производства Великобритании. Великобритания несет полную ответственность за развязывание этого конфликта, за политику угроз и шантажа России. Сегодня это продолжается, и они надеются навязать нам свою доктрину относительно России. Это у них не получится», — сказал парламентарий.

Восстановление Украины, ее народного хозяйства и нормальной жизни должно лечь на плечи стран Запада, в том числе и Великобритании Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Мы потребуем не только возврата наших украденных активов, но и компенсации тех разрушений, которые сегодня есть на этих территориях, от стран Запада, которые активно этому способствуют.

Более того, он указал на вклад России в восстановлении Крыма и Донбасса.

«Россия принимает самое активное участие в восстановлении Крыма и Донбасса, так же будет помогать восстанавливать и другие освобожденные регионы», — заявил Чепа.

Мы потребуем не только возврата наших украденных активов, но и компенсации тех разрушений, которые сегодня есть на этих территориях со стороны стран Запада, которые активно этому способствуют Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее в МИД Великобритании заявили, что российские государственные активы в Великобритании останутся замороженными до тех пор, пока российские власти не дадут согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине.

«Министр иностранных дел [Джеймс Клеверли] подтверждает, что суверенные активы России останутся без движения до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, который она причинила Украине», — говорится в пресс-релизе ведомства.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада заблокировали международные валютные резервы российского ЦБ в ответ на начало боевых действий на Украине. Минфин заявлял, что Россия лишилась доступа к половине своих резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов равен 640 миллиардам).