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11:48, 19 мая 2023Россия

В России ответили на поставленное Британией условие разморозки активов

Депутат Госдумы Чепа: Москва потребует от Запада компенсаций за причиненный Донбассу ущерб

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Страны Запада несут ответственность за причиненный Украине ущерб, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление британского МИД о разморозке госактивов Москвы при условии выплаты компенсации Киеву. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что ответственность за восстановление страны должна лечь на плечи западных стран, и добавил, что Москва дополнительно потребует компенсации за разрушения в новых регионах России.

«Более половины разрушений, которые есть на Украине, произошли из-за оружия производства Великобритании. Великобритания несет полную ответственность за развязывание этого конфликта, за политику угроз и шантажа России. Сегодня это продолжается, и они надеются навязать нам свою доктрину относительно России. Это у них не получится», — сказал парламентарий.

Восстановление Украины, ее народного хозяйства и нормальной жизни должно лечь на плечи стран Запада, в том числе и Великобритании

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Мы потребуем не только возврата наших украденных активов, но и компенсации тех разрушений, которые сегодня есть на этих территориях, от стран Запада, которые активно этому способствуют.

Более того, он указал на вклад России в восстановлении Крыма и Донбасса.

«Россия принимает самое активное участие в восстановлении Крыма и Донбасса, так же будет помогать восстанавливать и другие освобожденные регионы», — заявил Чепа.

Мы потребуем не только возврата наших украденных активов, но и компенсации тех разрушений, которые сегодня есть на этих территориях со стороны стран Запада, которые активно этому способствуют

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее в МИД Великобритании заявили, что российские государственные активы в Великобритании останутся замороженными до тех пор, пока российские власти не дадут согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине.

«Министр иностранных дел [Джеймс Клеверли] подтверждает, что суверенные активы России останутся без движения до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, который она причинила Украине», — говорится в пресс-релизе ведомства.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада заблокировали международные валютные резервы российского ЦБ в ответ на начало боевых действий на Украине. Минфин заявлял, что Россия лишилась доступа к половине своих резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов равен 640 миллиардам).

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Кирилл Садовский
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