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07:50, 19 мая 2023Спорт

Российский футболист сравнил отдых в деревне и на Мальдивах

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов предпочел отдых в деревне Мальдивам

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов сравнил отдых в деревне и на Мальдивах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Между деревней и Мальдивами, конечно, предпочту деревню! Не очень люблю длинные перелеты. Проще доехать четыре часа от Воронежа до деревни, чем куда-то лететь. Там тоже можно полежать на пляжике, позагорать», — заявил российский футболист. Он подчеркнул, что привык к спокойствию и деревенским условиям с детства.

Литвинов выступает за «Спартак» с 2019 года. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

Летом 2020 года российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказывал, что предпочитает проводить отдых в родном селе Коркино. Тогда спортсмен проехал до Челябинска на поезде.

Анастасия Борисова
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