Попавшим в любовный треугольник людям дали совет

Коуч Нолан дала совет попавшим в любовный треугольник девушкам не быть запасным вариантом

Девушкам, попавшим в любовный треугольник, не следует становиться запасным вариантом, ожидая пока мужчина определится с выбором, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала читательнице в авторской колонке для Daily Mirror.

К Нолан за помощью обратилась женщина, которая не по своей вине оказалась частью любовного треугольника. Читательница рассказала, что после развода встретила мужчину с которым познакомилась много лет назад, будучи студенткой, но тогда у них ничего не вышло. Теперь же, когда они оба пережили развод, между ними вспыхнули чувства.

Моя проблема в том, что этот мужчина был в серьезных отношениях до того, как мы встретились. Она бросила его и он был убит горем. Недавно, узнав о наших отношениях, бывшая вдруг захотела его вернуть, сказав, что совершила ошибку из письма читательницы Колин Нолан

По словам читательницы, ее возлюбленный подавлен сложившейся ситуацией. Однако он признался, что хочет вернуться к бывшей, но поскольку не знает, как все обернется в их отношениях, попросил новую возлюбленную не исчезать из его жизни.

Я не хочу ждать и молиться, чтобы у них ничего не вышло, не хочу быть вторым номером. Но сложность в том, что я полюбила его. Я считаю, что бывшая затеяла игру. Она хочет, чтобы он вернулся только потому, что узнала о его новых отношениях из письма читательницы Колин Нолан

В ответ на письмо Нолан посоветовала не ждать, пока мужчина определится с выбором. По ее словам, он хочет иметь запасной вариант в лице автора письма на случай, если другая девушка окончательно его бросит. Нолан уверена, что ожидание краха чужого романа, которого может и не быть, вредит самооценке и мешает открыться новым потенциально более счастливым и здоровым отношениям.

Возможно, он поймет, что совершил большую ошибку, если увидит, что вы продолжаете жить собственной жизнью и снова встречаетесь с кем-то. Может быть, тогда вы сможете поговорить Колин Нолан коуч по отношениям и писательница

Нолан посоветовала читательнице самой принимать решения относительно своего будущего и не позволять другим людям решать за нее. Даже если по началу будет больно, говорит писательница, спустя некоторое время, вероятно, возвращаться к этому мужчине уже не захочется.

Ранее Нолан дала совет разведенным женщинам с детьми, желающим найти новую любовь. Она посоветовала восстановить уверенность в себе, прежде чем вступать в отношения с мужчиной.