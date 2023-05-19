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12:41, 19 мая 2023Бывший СССР

На Украине признали продвижение российских сил в Артемовске

Замглавы Минобороны Украины Маляр признала продвижение российских сил в Артемовске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских сил в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает ТАСС.

«Определенное продвижение есть, это видно и понятно», — заявила замминистра, добавив, что считает сообщения о взятии Артемовска Россией «информационным фальстартом».

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что украинская армия хаотично обстреливает Артемовск, не выбирая конкретные цели, в надежде остановить российское наступление.

Немецкая газета Bild 18 мая сообщила, что Россия контролирует 99 процентов города. Украинская сторона удерживает одну сторону улицы на западной окраине населенного пункта.

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Алевтина Запольская
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