Стало известно о разработке проекта документа о сведении МКС с орбиты

«Роскосмос» и НАСА разработали проект документа, регламентирующий сведение МКС с орбиты

«Роскосмос» совместно с американскими коллегами разработал проект технического документа сведения с орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в пресс-службе государственной корпорации, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, российская и американская стороны согласовали технические аспекты. «Разработали проект технического документа, который регламентировал сведение МКС с орбиты», — подчеркнули в «Роскосмосе».

В проекте предполагалось использовать грузовые корабли «Прогресс». Российские специалисты уточнили, что Национальное управление США по аэронавтике (НАСА) теперь имеет возможность корректировать орбиту станции двигателями своих кораблей. Их можно будет использовать для выдачи тормозного импульса.

В госкорпорации добавили, что рассматривали различные сценарии сведения МКС с орбиты. Помимо технических вопросов, РФ и США обсуждают юридические и финансовые аспекты.

Ранее стало известно о поддержке продления эксплуатации МКС после 2024 года странами-участницами.