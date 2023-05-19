МИД России объяснил отказ посольству США в посещении Гершковича

МИД России заявил, что Москва отказала США в посещении Гершковича из-за невыдачи виз

МИД России объяснил отказ посольству США в посещении журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится под стражей по подозрению в шпионаже. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Как объяснили в министерстве, Москва отказала во встрече в качестве ответа на то, что Вашингтон не выдал визы российским журналистам во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. «Ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции», — добавили там.

Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже, журналиста арестовали до 29 мая. Он свою вину отрицает.