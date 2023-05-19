Премьер Индии встретится с Зеленским во время саммита G7

Reuters: премьер Индии Моди встретится с Зеленским в ходе саммита G7 в Японии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита «Большой семерки» (G7) в Японии, тема их беседы остается неизвестной. Об этом со ссылкой на индийские СМИ сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что эта встреча станет первым личным диалогом двух лидеров с февраля 2022 года.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что президент страны Владимир Зеленский посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Японии. «[На саммите в Хиросиме] будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», — сказал Данилов.

На саммите, который проходит в городе Хиросима, страны «Большой семерки» планируют «закручивать гайки» против России на фоне событий на Украине. «Я думаю, завтра вы увидите новые шаги, направленные на экономическую изоляцию России и ее возможностей по ведению войны», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

