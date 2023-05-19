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12:04, 19 мая 2023Мир

В ЕС назвали условие потери поддержки Украины со стороны США

Pais: ЕС обеспокоен потерей поддержки Украины со стороны США при провале контрнаступления

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Представители Евросоюза обеспокоены тем, что Киев может столкнуться с потерей поддержки со стороны США при провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские позиции. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

«ЕС обеспокоен тем, что, если контрнаступление не будет столь победоносным, ну или по крайней мере видимым, поддержка США на фоне напряженности во внутренней политике из-за президентских выборов в 2024 году начнет ослабевать», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и сотрудники его администрации намерены разрешить союзникам по НАТО передачу истребителей F-16 в интересах Украины в рамках реэкспорта.

19 мая глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко призвала Запад снизить ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины и не считать его чем-то решающим. «Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным», — заявила она.

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Виктория Кондратьева
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