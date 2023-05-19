В Госдуме отреагировали на просьбу банкиров выдать им доступ к реестру повесток

Депутат Госдумы Аксаков усомнился в возможности выдать банкам доступ к реестру повесток

Просьба представителей банковской индустрии выдать им доступ к реестру электронных повесток для возможности отказывать в кредитах уклонистам — предмет для серьезной дискуссии, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий усомнился в возможности предоставления банкам запрашиваемого ими доступа.

«Это было бы хорошо, но есть вопросы к гостайне, поэтому сказать однозначно, что этот доступ будет обеспечен, нельзя. Подход правильный, если речь идет, например, об уклонистах, которые претендуют на кредитные каникулы, — такой возможности у них быть не должно», — сказал Аксаков.

Я понимаю банкиров, но сказать однозначно. что это будет поддержано, пока не готов Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку

При этом он допустил, что для удовлетворения просьбы представителей банковской сферы может быть достаточно упрощенной системы запросов в профильные ведомства.

«Надо посмотреть внимательно и найти варианты решения этой проблемы, например, по принципу "да — нет". Сейчас у нас есть технологии, позволяющие получать подтверждение в таком формате. Но и то это вопрос для дискуссии», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился с запросами в Министерство обороны и Центробанк с просьбой дать российским банкам доступ к реестру электронных повесток, чтобы они могли выполнять нормы недавно принятого закона и отказывать в кредитах уклонистам.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. 14 апреля документ подписал президент России Владимир Путин.