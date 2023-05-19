В Госдуме отреагировали на просьбу банкиров выдать им доступ к реестру повесток
Просьба представителей банковской индустрии выдать им доступ к реестру электронных повесток для возможности отказывать в кредитах уклонистам — предмет для серьезной дискуссии, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий усомнился в возможности предоставления банкам запрашиваемого ими доступа.
«Это было бы хорошо, но есть вопросы к гостайне, поэтому сказать однозначно, что этот доступ будет обеспечен, нельзя. Подход правильный, если речь идет, например, об уклонистах, которые претендуют на кредитные каникулы, — такой возможности у них быть не должно», — сказал Аксаков.
Я понимаю банкиров, но сказать однозначно. что это будет поддержано, пока не готов
При этом он допустил, что для удовлетворения просьбы представителей банковской сферы может быть достаточно упрощенной системы запросов в профильные ведомства.
«Надо посмотреть внимательно и найти варианты решения этой проблемы, например, по принципу "да — нет". Сейчас у нас есть технологии, позволяющие получать подтверждение в таком формате. Но и то это вопрос для дискуссии», — добавил депутат.
Ранее стало известно, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился с запросами в Министерство обороны и Центробанк с просьбой дать российским банкам доступ к реестру электронных повесток, чтобы они могли выполнять нормы недавно принятого закона и отказывать в кредитах уклонистам.
11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. 14 апреля документ подписал президент России Владимир Путин.