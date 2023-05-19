Росгвардия уничтожила 500 взрывоопасных предметов под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы уничтожили 500 взрывоопасных предметов в Херсонской и Запорожской областях

Сотрудники Росгвардии уничтожили 500 взрывоопасных предметов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, бойцы подразделений специального назначения во время разведки с использованием квадрокоптера обнаружили за неделю сотни взрывоопасных предметов: минометные снаряды, противопехотные, противотанковые мины, противотанковые управляемые ракеты «Фагот», «Метис» и «NLAW», снаряды реактивных систем залпового огня, выстрелы для противотанкового гранатомета, ручные гранаты и четыре килограмма взрывчатых веществ, в том числе пластид иностранного производства. Каждая находка была ликвидирована.

Ранее стало известно, что росгвардейцы нашли схроны с ракетой, минами и гранатометами под Херсоном и в Запорожье.