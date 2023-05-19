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01:19, 19 мая 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» высказались о завершении эксплуатации МКС

«Роскосмос» заявил, что официального решения стран-партнеров по сведению МКС с орбиты нет

Фото: NASA / Globallookpress.com

Официального решения стран-партнеров по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты нет, заявили в пресс-службе «Роскосмоса». Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве высказались о завершении эксплуатации МКС. «К настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнеров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030-2031 годах», — подчеркнули в «Роскосмосе».

В апреле Национальное управление США по аэронавтике (НАСА) сообщило, что страны-участницы программы поддержали продление эксплуатации станции после 2024 года. Речь идет о Соединенных Штатах, Японии, Канаде и государствах Европейского космического агентства (ESA). Они сообщили, что поддерживают эксплуатацию станции до 2030 года. Россия, в свою очередь, подтвердила, что поддержит продление использования МКС до 2028 года.

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Марина Совина
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