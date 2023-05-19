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14:42, 19 мая 2023Силовые структуры

Сотрудники СБУ избили до смерти российского военнопленного на допросе

СК: сотрудники СБУ на допросе до смерти избили российского военнопленного

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) до смерти избили на допросе российского военнослужащего и поместили его в тяжелом состоянии в камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете РФ (СКР) со ссылкой на вернувшегося из украинского плена россиянина.

Он рассказал, что стал свидетелем смерти соотечественника. Мужчину жестоко избили, после чего поместили в камеру, где он вскоре умер.

По словам военного, украинские бойцы неоднократно применяли насилие к пленным россиянам и издевались над ними. Ему, например, охранник вырезал на груди скандинавский символ, чтобы посмотреть, как бы знак выглядел в качестве татуировки.

Ранее сообщалось, что СК проверит слова украинского хирурга об издевательствах над российскими военнопленными.

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Илона Палей
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